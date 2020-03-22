В Минздраве выступили за введение чрезвычайного положения

Министр здравоохранения Илья Емец выступил за введение чрезвычайного положения в Украине из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Минздрава в Facebook.

По словам главы Минздрава, если бы чрезвычайное положение было введено раньше, то удалось бы избежать такого стремительного распространения болезни.

"Я говорил об этом еще с первого дня своей работы в правительстве. Это надо было делать с самого начала. Если бы это удалось, то такого распространения, которое сейчас развивается геометрически, не было бы", - подчеркнул Емец.

При этом министр отметил, что для эффективной борьбы с распространением коронавируса в Украине все граждане должны минимизировать контакты с другими людьми, соблюдать правила гигиены, а также выполнять советы Минздрава.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что сегодня в Украине подтвердили 16 новых случаев коронавируса. Сейчас общее количество подтвержденных случаев составляет 63. Известно о 3 летальных случаях.

Также в ЦОС уточнили, что 14 новых случаев коронавируса сегодня зафиксировали в Киеве. Коронавирус обнаружили у пассажиров одного из самолетов, который прилетел недавно в Украину. Кроме того, сегодня новые случаи COVID-19 зафиксировали во Львове и Киевской области.