У МОЗ виступили за введення надзвичайного стану

Міністр охорони здоров'я Ілля Ємець виступив за введення надзвичайного стану в Україні через поширення коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МОЗ у Facebook.

За словами очільника МОЗ, якби надзвичайний стан було введено раніше, то вдалося б уникнути такого стрімкого поширення хвороби.

"Я говорив про це ще з першого дня своєї роботи в уряді. Це треба було робити з самого початку. Якби це вдалося, то такого поширення, яке зараз геометрично розвивається, не було б", - наголосив Ємець.

При цьому міністр наголосив, що для ефективної боротьби з поширенням коронавірусу в Україні всі громадяни повинні мінімізувати контакти з іншими людьми, дотримуватися правил гігієни, а також виконувати поради МОЗ.

Нагадаємо, раніше у Центрі громадського здоров'я повідомили, що сьогодні в Україні було підтверджено 16 нових випадків коронавірусу. Наразі загальна кількість підтверджених випадків становить 63. Відомо про 3 летальні випадки.

Також у ЦГЗ уточнили, що 14 нових випадків коронавірусу було сьогодні зафіксовано у Києві. Коронавірус виявили у пасажирів одного з літаків, який прилетів нещодавно в Україну. Крім того, сьогодні нові випадки COVID-19 зафіксували у Львові та Київській області.