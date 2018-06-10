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Интервью

Минздрав призывает врачей воздержаться от участия в "профессиональных собраниях"

НовостиПолитика    10.06.2018 - 15:41
Фото: МЗ (РБК-Украина)
Фото: МЗ (РБК-Украина)

Давление на медработников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным

Сотрудникам Министерства здравоохранения Украины (МОЗ) стали поступать многочисленные сообщения от врачей, которых призывают к участию в якобы профессиональных собраниях под срочными предлогами. Об этом говорится в сообщении прес-службы министерства.

"Минздрав Украины призывает всех медиков воздержаться от участия в таких мероприятиях, поскольку это может привести к использованию врачей в политических целях", - говорится в сообщении.

"Просим всех коллег сосредоточиться на оказании качественной медицинской помощи пациентам по утвержденному графику работы и участия в профессиональных событиях", - добавили в пресс-службе.

В министерстве также отметили, что давление на медицинских работников с целью их принудительного участия в политических событиях является незаконным и предусматривает административную и уголовную ответственность.

Напомним, ранее Владимир Гройсман приказал возбудить дисциплинарное производство в отношении заместителя министра здравоохранения Александра Линчевского, который назвал нецелесообразным выделение средств на лечение онкологических больных за рубежом, поскольку "они все умрут".

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Ульяна Супрун считает, что заявление его заместителя о нецелесообразности лечения онкобольных вырвана из контекста.

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Теги публикации: Министерство здравоохранения Украины, давление, манипуляция  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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