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В Минздраве сообщили, когда в Украине могут разрешить проводить концерты

Новости » Коронавирус     25.05.2020 - 10:03
В Минздраве сообщили, когда в Украине могут разрешить проводить концерты
Фото: люди на концерте (РБК-Украина)

До 22 июня не предусмотрено проведение массовых мероприятий

В Украине до 22 июня в рамках этапов ослабления карантина не предусмотрено проведение концертов и массовых мероприятий. В правительстве будут обсуждать возможность проведения массовых мероприятий ближе к концу карантина.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, проведение любых концертов до 22 июня невозможно.

"Исходя из нашего постановления по карантину на территории страны, который продлен до 22 июня, проведение вообще массовых мероприятий не предусмотрено на тех этапах, которые у нас есть сегодня, или том этапе, который у нас будет с 1 июня или после 10 июня. Мы можем об этом говорить ближе к 22 июня - как, каким образом можно разрешить крупные мероприятия, в какие сроки и при каких условиях", - сообщил Степанов.

Напомним, Кабмин продлил карантин в Украине до 22 июня, при этом планируют постепенные ослабления ограничений.

В частности, с 22 мая начался новый этап ослабления карантина, был запущен общественный транспорт в городах.

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Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины карантинМаксим Степановконцерты
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