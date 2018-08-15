В Минздраве сообщили о блокировании ректората НМУ им. Богомольца

Сегодня и.о. ректора НБУ Юрий Кучин не смог попасть в свой кабинет

Работа ректората Национального медуниверситета им. Богомольца сегодня утром, 15 августа 2018 года, заблокировала группа неизвестных лиц. Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

Как отмечается, вход в здания университета был заблокирован группой неизвестных под руководством аспиранта НМУ Василия Гилюка, указанные лица никого не пускали на территорию учреждения.

"Неизвестные лица заблокировали ректорат НМУ им. Богомольца. Сегодня утром, 15 августа, назначенный Министерством здравоохранения Украины на должность и.о. ректора Национального медицинского университета им. Богомольца Юрий Кучин не смог попасть на свое рабочее место", - говорится в сообщении.

Кроме того, Кучин отметил, что неизвестные находятся и внутри университета.

Также отмечается, что по указанию злоумышленников охранники НМУ применили физическую силу и нанесли телесные повреждения сотруднице Департамента управления персоналом и кадровой политики Минздрава. Сообщается, что чиновница прибыла в университет для ознакомления администрации НМУ с приказом о назначении и.о. ректора.

"На место событий вызвали полицию, по поводу содеянного потерпевшая обратилась в районный отдел полиции с соответствующим заявлением", - отмечают в Минздраве.

Такие действия злоумышленников в Минздраве считают "саботажем" и отмечают, что судьба всех документов, которые там находятся, неизвестна, поскольку "сейчас нет возможности контролировать то, что происходит в стенах университета".

"Минздрав Украины отмечает недопустимость таких действий, поскольку блокирование работы официально назначенного и.о. ректора может помешать своевременному завершению вступительной кампании в Национальный медицинский университет и негативно отразиться на начале нового учебного года", - отмечают в ведомстве.

Напомним, в апреле текущего года Минздрав объявил конкурс на замещение должности ректора НМУ им. Богомольца. До избрания ректора, выборы которого запланированы на 19 сентября, обязанности ректора были возложены на первого проректора по научно-педагогической работе НМУ Ярослава Цехмистера.

Также сообщалось, что в апреле Минздрав досрочно разорвал контракт с ректором НМУ Екатериной Амосовой. Предпосылкой к этому послужила ситуация со срывом экзамена у студентов-стоматологов и начатой из-за этого проверкой.