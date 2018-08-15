У МОЗ повідомили про блокування ректорату НМУ ім. Богомольця

Сьогодні в.о ректора НБУ Юрій Кучин не зміг потрапити до свого кабінету

Роботу ректорату Національного медуніверситету ім. Богомольця сьогодні вранці, 15 серпня 2018 року, заблокувала група невідомих осіб. Про це у Facebook повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.

Як зазначається, вхід до будівлі університету було заблоковано групою невідомих під керівництвом аспіранта НМУ Василя Гілюка, вказані особи нікого не пускали на територію установи.

"Невідомі особи заблокували ректорат НМУ ім. Богомольця. Сьогодні вранці, 15 серпня, призначений Міністерством охорони здоров’я України на посаду в.о ректора Національного медичного університету ім. Богомольця Юрій Кучин не зміг потрапити до свого робочого місця", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Кучин зазначив, що невідомі знаходяться і всередині університету.

Також зазначається, що за вказівкою зловмисників охоронці НМУ застосували фізичну силу та нанесли тілесні ушкодження співробітниці Департаменту управління персоналом та кадрової політики МОЗ. Повідомляється, що чиновниця прибула до університету для ознайомлення адміністрації НМУ з наказом про призначення в.о. ректора.

"На місце подій викликали поліцію, з приводу вчиненого потерпіла звернулася до районного відділу поліції з відповідною заявою", - зазначають у МОЗ.

Такі дії зловмисників у МОЗ вважають "саботажем" і зазначають, що доля всіх документів, які там знаходяться, невідома, оскільки "наразі немає можливості контролювати те, що відбувається в стінах університету".

"МОЗ України наголошує на неприпустимості таких дій, оскільки блокування роботи офіційно призначеного в.о.ректора може стати на перешкоді вчасному завершенню вступної кампанії до Національного медичного університету та негативно відобразитися на початку нового навчального року", - зазначають у відомстві.

Нагадаємо, в квітні поточного року МОЗ оголосило конкурс на заміщення посади ректора НМУ ім. Богомольця. До обрання ректора, вибори якого заплановані на 19 вересня, обов'язки ректора були покладені на першого проректора з науково-педагогічної роботи НМУ Ярослава Цехмістера.

Також повідомлялося, що в квітні МОЗ достроково розірвав контракт з ректором НМУ Катериною Амосовою. Передумовою до цього послужила ситуація зі зривом іспиту у студентів-стоматологів та розпочата через це перевірка.