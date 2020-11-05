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В Минздраве сказали, сколько государство платит за один ПЦР-тест

Автор: РБК-Украина

В Украине от 75% до 80% тестов на коронавирус делают за счет государственных лабораторий. Если мощностей государственных лабораторий не хватает, то тогда передают тесты в частные лаборатории, чтобы не было очередей.

Об этом рассказал в эфире телеканала "Украина 24" министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, одно тестирование на коронавирус государству стоит 720-750 гривен.

Ранее Максим Степанов заявлял, что тестирование методом ПЦР не подтверждает наличие коронавируса у 30% больных. В связи с этим в Украине госпитализация и лечение пациентов проводится при наличии клинических симптомов.

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Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщал, что в 60% случаев тест ПЦР не может подтвердить наличие коронавируса.

Напомним, в Министерстве здравоохранения заявляли, что не исключают введение в Украине карантина "выходного дня".

Отметим, в Украине за минувшие сутки подтвердили 9524 новых случаев коронавируса.

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