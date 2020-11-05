В МОЗ сказали, скільки держава платить за один ПЛР-тест

В Україні від 75% до 80% тестів на коронавірус роблять за рахунок державних лабораторій. Якщо потужностей державних лабораторій не вистачає, то тоді передають тести в приватні лабораторії, щоб не було черг.

Про це розповів в ефірі телеканалу "Україна 24" міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, одне тестування на коронавірус державі коштує 720-750 гривень.

Раніше Максим Степанов заявляв, що тестування методом ПЛР не підтверджує наявність коронавірусу у 30% хворих. У зв'язку з цим в Україні госпіталізація і лікування пацієнтів відбувається при наявності клінічних симптомів.

Раніше глава Держспоживслужби Києва Олег Рубан повідомляв, що в 60% випадків тест ПЛР не може підтвердити наявність коронавірусу.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я заявляли, що не виключають введення в Україні карантину "вихідного дня".

Зазначимо, в Україні за минулу добу підтвердили 9524 нових випадків коронавірусу.