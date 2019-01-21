В Минздраве рассказали о спецоперации против кори во Львовской области

Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спецоперация направлена ​​на повышение уровня охвата прививками детей школьного возраста

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о спецоперации по вакцинации против кори во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook министерства.

В Минздраве отметили, что спецоперация планируется для того, чтобы защитить детей и взрослых от вспышки кори, которая длится почти два года. В частности, высокий уровень заболевания зафиксирован в тех регионах, где самые низкие показатели уровня охвата прививками против кори.

"Меры, запланированные Минздравом совместно с местными властями во Львовской области, направлены на повышение уровня охвата прививками детей школьного возраста, которые по разным причинам пропустили плановые прививки", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что спецоперацию по прививке от кори начали именно с этой области, поскольку она является "лидером" по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью и одним из антилидеров по уровню охвата прививками против кори: заболели 12 тысяч человек, из них более 7 тысяч вообще не были привиты, другие имели только 1 дозу КПК.

Указано также, что проведение спецоперации поддержала и утвердила своим решением областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Благодаря дополнительным мерам по проведению иммунизации против кори, проводимых по инициативе Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 01.12.2018 года удалось достичь уровня выполнения годового плана вакцинации в 87,3% среди детей первого года жизни. Рекомендуемый уровень 95%" - проинформировали в Минздраве.

Также отмечается, что после Львовской области подобные спецоперации планируются в других регионах Украины. Сейчас самые высокие показатели заболеваемости корью и низкие - по вакцинации от кори - во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях.

В министерстве также опровергли информацию о том, что вакцинация является принудительной.

"Нет, это не принудительная вакцинация, а мероприятие, чтобы повысить уровень иммунизации и защитить украинцев от смертельно опасной болезни. Ведь от кори не существует лекарств, а единственная возможность уберечься - сделать прививку... вакцинировать детей во Львовской области будут при обязательном условии - согласии от родителей", - добавили в Минздраве.

Напомним, Минздрав назвал сроки годности вакцин от кори. Так, по состоянию на 1 декабря 2018 года года в Украине осталось более 540 тыс. доз вакцин. Кроме того, в течение декабря в регионы поступали поставки вакцины производства Merck, США (392 тыс. доз). Максимальный срок годности большинства этих вакцин - 20 марта 2020 года.

Как писало РБК-Украина, Минздрав опроверг заявления комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения об опасности вакцинации от кори во время эпидемии гриппа.

Добавим, в течение 2018 года более 54 тысяч украинцев заболели корью.