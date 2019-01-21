ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В Минздраве рассказали о спецоперации против кори во Львовской области

Новости » Общество    21.01.2019 - 13:05
В Минздраве рассказали о спецоперации против кори во Львовской области
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Спецоперация направлена ​​на повышение уровня охвата прививками детей школьного возраста

В Министерстве здравоохранения Украины рассказали о спецоперации по вакцинации против кори во Львовской области. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook министерства.

В Минздраве отметили, что спецоперация планируется для того, чтобы защитить детей и взрослых от вспышки кори, которая длится почти два года. В частности, высокий уровень заболевания зафиксирован в тех регионах, где самые низкие показатели уровня охвата прививками против кори.

"Меры, запланированные Минздравом совместно с местными властями во Львовской области, направлены на повышение уровня охвата прививками детей школьного возраста, которые по разным причинам пропустили плановые прививки", - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что спецоперацию по прививке от кори начали именно с этой области, поскольку она является "лидером" по количеству зарегистрированных случаев заболеваемости корью и одним из антилидеров по уровню охвата прививками против кори: заболели 12 тысяч человек, из них более 7 тысяч вообще не были привиты, другие имели только 1 дозу КПК.

Указано также, что проведение спецоперации поддержала и утвердила своим решением областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Благодаря дополнительным мерам по проведению иммунизации против кори, проводимых по инициативе Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 01.12.2018 года удалось достичь уровня выполнения годового плана вакцинации в 87,3% среди детей первого года жизни. Рекомендуемый уровень 95%" - проинформировали в Минздраве.

Также отмечается, что после Львовской области подобные спецоперации планируются в других регионах Украины. Сейчас самые высокие показатели заболеваемости корью и низкие - по вакцинации от кори - во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Одесской областях.

В министерстве также опровергли информацию о том, что вакцинация является принудительной.

"Нет, это не принудительная вакцинация, а мероприятие, чтобы повысить уровень иммунизации и защитить украинцев от смертельно опасной болезни. Ведь от кори не существует лекарств, а единственная возможность уберечься - сделать прививку... вакцинировать детей во Львовской области будут при обязательном условии - согласии от родителей", - добавили в Минздраве.

Напомним, Минздрав назвал сроки годности вакцин от кори. Так, по состоянию на 1 декабря 2018 года года в Украине осталось более 540 тыс. доз вакцин. Кроме того, в течение декабря в регионы поступали поставки вакцины производства Merck, США (392 тыс. доз). Максимальный срок годности большинства этих вакцин - 20 марта 2020 года.

Как писало РБК-Украина, Минздрав опроверг заявления комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения об опасности вакцинации от кори во время эпидемии гриппа.

Добавим, в течение 2018 года более 54 тысяч украинцев заболели корью.

В Минздраве назвали сроки годности вакцин от кори Минздрав считает безопасной вакцинацию от кори во время эпидемии гриппа
Новости Украины ЛьвовМинистерство здравоохранения УкраиныВакцинаЛьвовская областьКорь
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь