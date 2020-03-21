В Минздраве рассказали, сколько украинцев перенесут коронавирус в легкой форме

Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)

Минздрав не исключает проведения тестирований на дому у пациентов

Большинство зараженных украинских граждан перенесут заболевание коронавирусом COVID-19 в легкой форме. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Ляшко, при необходимости в Украине будут усилены мобильные группы врачей для проведения тестирований на коронавирус дома у пациентов.

"80 процентов из тех, кто будет поражен коронавирусной болезнью, перенесут ее в легкой форме", - заявил он.

Единственное, чего нам следует бояться - это самого страха (Ф.Рузвельт) Единственное, чего нам следует бояться - это самого страха (Ф.Рузвельт) какие меры принимает правительство для защиты обычных украинцев? Как чиновники планируют уменьшить финансовую нагрузку на граждан во время вспышки коронавирус? Как карантинные мероприятия влияют на предпринимателей? Эффективны действия правительства по поддержке украинского бизнеса во время пандемии? Чем на самом деле дышит страна - в Свободе Слова Савика Шустера в п'пятницу в 21:00 Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline. Гости студии: ИГОРЬ УМАНСКИЙ, Министр финансов Украины; ВИКТОР ЛЯШКО, Заместитель Министра здравоохранения Украины; ЮЛИЯ КОВАЛИВ, Заместитель Председателя Офиса Президента Украины; ЕКАТЕРИНА РОЖКОВА, Заместитель Председателя Национального банка Украины; ВИТАЛИЙ КЛИЧКО, Мэр Киева; АНДРЕЙ САДОВЫЙ, Городской голова Львова; ГЕННАДИЙ ТРУХАНОВ, Городской голова Одессы; БОРИС ФИЛАТОВ, Мэр Днепра; АЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, Министр финансов Украины (2016 - 2018), Секретарь СНБО (май - октябрь 2019); БОРИС МАРКОВ, Генеральный директор сети магазинов АТБ; ТОМАШ ФИАЛА, Генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital; ДМИТРИЙ ФЕЛИКСОВ, Совладелец компании Concertru; ДМИТРИЙ ФЕДОТЕНКОВ, Владелец сети ресторанов “Tarantino family”; СЕРГЕЙ КРАВЕЦ, Генеральный директор компании Tickets.UA. Они говорят, а решает народ. Опубликовано Шустер LIVE Пятница, 20 марта 2020 г.

Напомним, ранее министр здравоохранения Илья Емец сообщал, что только в 20% случаев коронавирус приводит к тяжелым заболеваниям. При этом реанимации потребуют около 3% больных коронавирусом пациентов. Емец призвал вовремя обращаться к врачам, диагностировать коронавирус на начальной стадии болезни.

Также в Минздраве предупреждали, что коронавирус только начинает распространяться по Украине. В министерстве отметили, что самое трудное ждет украинцев впереди, ведь медики ежедневно получают результаты лабораторных тестов с новыми подтвержденными случаями.