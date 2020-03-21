У МОЗ розповіли, скільки українців перенесуть коронавірус у легкій формі

Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

МОЗ не виключає проведення тестувань вдома у пацієнтів

Більшість заражених українських громадян перенесуть захворювання коронавірусом COVID-19 у легкій формі. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна", передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Ляшка, за потреби в Україні посилять мобільні групи лікарів для проведення тестувань на коронавірус вдома у пацієнтів.

"80 відсотків з тих, хто буде уражений коронавірусною хворобою, перенесуть її в легкій формі", - заявив він.

Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху (Ф.Рузвельт) Єдине, чого нам варто боятися - це самого страху (Ф.Рузвельт) Яких заходів вживає уряд для захисту звичайних українців? Як високопосадовці планують зменшити фінансове навантаження на громадян під час спалаху коронавірусу? Як карантинні заходи впливають на підприємців? Чи ефективні дії уряду щодо підтримки українського бізнесу під час пандемії? Чим насправді дихає країна - у Свободі Слова Савіка Шустера в п'ятницю о 21:00. Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline. Гості студії: ІГОР УМАНСЬКИЙ, Міністр фінансів України; ВІКТОР ЛЯШКО, Заступник Міністра охорони здоров’я України; ЮЛІЯ КОВАЛІВ, Заступник Голови Офісу Президента України; КАТЕРИНА РОЖКОВА, Заступник Голови Національного банку України; ВІТАЛІЙ КЛИЧКО, Міський голова Києва; АНДРІЙ САДОВИЙ, Міський голова Львова; ГЕННАДІЙ ТРУХАНОВ, Міський голова Одеси; БОРИС ФІЛАТОВ, Міський голова Дніпра; ОЛЕКСАНДР ДАНИЛЮК, Міністр фінансів України (2016 - 2018), Секретар РНБО (травень - жовтень 2019); БОРИС МАРКОВ, Генеральний директор мережі магазинів АТБ; ТОМАШ ФІАЛА, Генеральний директор інвестиційної компанії Dragon Capital; ДМИТРО ФЕЛІКСОВ, Співвласник компанії Concert.ua; ДМИТРО ФЕДОТЕНКОВ, Власник мережі ресторанів “Tarantino family”; СЕРГІЙ КРАВЕЦЬ, Генеральний директор компанії Tickets.UA. Вони говорять, а вирішує народ. Опубліковано Шустер LIVE Пʼятниця, 20 березня 2020 р.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Ілля Ємець повідомляв, що лише у 20% випадків коронавірусу призводить до тяжких захворювань. При цьому реанімації потребуватимуть близько 3% хворих коронавірусом пацієнтів. Ємець закликав вчасно звертатися до лікарів, що діагностувати коронавірус на початковій стадії хвороби.

Також у МОЗ попереджали, що коронавірус лише починає поширюватися Україною. У міністерстві наголосили, що найважче чекає українців попереду, адже медики щодня отримують результати лабораторних тестів з новими підтвердженими випадками.