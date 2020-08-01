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В Минздраве рассказали, что повлияло на рост случаев COVID-19 в Украине

Киев, Суббота 01 августа 2020 10:59
В Минздраве рассказали, что повлияло на рост случаев COVID-19 в Украине
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

В стране уже 5 дня фиксируют более 1000 новых случаев ежедневно

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, что влияет на рост новых случаев коронавирусной болезни. По его словам, это ослабление карантина и увеличение тестирования.

Об этом Ляшко сказал на брифинге 1 августа.

"Рост количества случаев заболеваемости в Украине вызван ослаблением карантинных мероприятий", - сказал Ляшко.

"Украина с 8 по 27 июля находилась на так называемом "плато" в отношении процентов выявленных случаев по сравнению с тестированием. Если мы посмотрим на количество тестирований, то оно у нас ежедневно растет. И за вчера мы сделали рекордное количество тестирований ПЦР", - заявил он.

Ляшко также отметил, что в последние два дня намечается тенденция к увеличению количества подтвержденных случаев до 8% по отношению к количеству тестов.

Отметим, в Украине уже четвертый день фиксируется более 1000 новых случаев коронавируса.

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