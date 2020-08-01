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У МОЗ розповіли, що вплинуло на зростання випадків COVID-19 в Україні

Київ, Субота 01 серпня 2020 10:59
У МОЗ розповіли, що вплинуло на зростання випадків COVID-19 в Україні
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В країні вже 5 дня фіксують понад 1000 нових випадків щодня

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко розповів, що впливає на зростання нових випадків коронавірусної хвороби. За його словами, це ослаблення карантину і збільшення тестування.

Про це Ляшко сказав на брифінгу 1 серпня.

"Зростання кількості випадків захворюваності в Україні викликане ослабленням карантинних заходів", - сказав Ляшко.

"Україна з 8 по 27 липня перебувала на так званому "плато" щодо відсотків виявлених випадків у порівнянні з тестуванням. Якщо ми подивимося на кількість тестувань, то воно у нас щодня зростає. І за вчора ми зробили рекордну кількість тестувань ПЛР", - заявив він.

Ляшко також зазначив, що в останні два дні намічається тенденція до збільшення кількості підтверджених випадків до 8% щодо кількості тестів.

Зазначимо, в Україні вже четвертий день фіксується понад 1000 нових випадків коронавірусу.

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