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В Минздраве рассказали, чем помогло введение жесткого карантина весной

Автор: Максим Зайченко

Введение тотального карантина в Украине весной помогло предотвратить первую волну коронавируса в стране. Также это помогло подготовить систему оказания медицинской помощи больным COVID-19.

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Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью телеканалу "Украина 24".

"Когда у нас был тотальный карантин на территории страны, чего мы достигли? Мы реально разорвали эту цепь и сбили передачу инфекции, первую волну, как говорится. То есть у нас не было той ситуации, которая была в западноевропейских странах. Во-вторых, мы смогли подготовить систему оказания медицинской помощи больным COVID-19", - заявил глава Минздрава.

Напомним, в Украине обновлены карантинные зоны, в "красную" зону с самыми жесткими ограничениями попали 10 городов и 11 районов.

Ранее РБК-Украина писало, что Кабинет министров продлил действие адаптивного карантина в Украине до 31 октября и запретил въезд в страну иностранным гражданам.

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