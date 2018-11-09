В Минздраве рассказали подробности проведения первого этапа экзамена для студентов-медиков

Фото: студенты-медики (УНИАН)

Первый этап экзамена сдадут третьекурсники, в частности студенты "Стоматологии", "Медицины", "Медицинской психологии", "Фармации"

Первый этап единого государственного квалификационного экзамена (ЕГКЭ) для украинских студентов-медиков в 2019 году сдадут третьекурсники, в частности студенты "Стоматологии", "Медицины", "Медицинской психологии", "Фармации". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Сообщатся, что эти же студенты, когда будут на выпускных курсах, первыми будут сдавать второй этап ЕДКИ: стоматологи и фармацевты в 2021 году, а студенты других специальностей - в 2022 году.

Для студентов, в 2018-2019 учебном году являются старше третьего курса, инструментом аттестации остается экзамен КРОК, как это происходило в предыдущие годы.

Напомним, как писало РБК-Украина, Минздрав предлагает провести реформу медицинского образования, чтобы повысить качество знаний студентов украинских медвузов. Ее основные положения ведомство изложило в проекте стратегии развития медобразования в Украине, обнародованной на официальном сайте министерства.

ланируется, что на третьем курсе студенты будут сдавать Единый государственный квалификационный экзамен, который будет состоять из нескольких этапов. Так, помимо "Крок-1", студенты будут сдавать экзамен по международным основам медицины - International Foundations of Medicine (IFOM). Этот экзамен разрабатывается американским специальным аттестационным советом - Национальным советом медицинских экзаменаторов США (National Board of Medical Examiners, NBME).