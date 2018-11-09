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У МОЗ розповіли подробиці проведення першого етапу іспиту для студентів-медиків

Новини » Суспільство    09.11.2018 - 22:18
Фото: студенти-медики (УНІАН)
Фото: студенти-медики (УНІАН)

Перший етап іспиту здадуть третьокурсники, зокрема студенти "Стоматології", "Медицини", "Медичної психології", "Фармації"

Перший етап єдиного державного кваліфікаційного іспиту для українських студентів-медиків в 2019 році здадуть третьокурсники, зокрема студенти "Стоматології", "Медицини", "Медичної психології", "Фармації". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

Повідомляться, що ці ж студенти, коли будуть на випускних курсах, першими будуть здавати другий етап ЕДКИ: стоматологи та фармацевти в 2021 році, а студенти інших спеціальностей - в 2022 році.

Для студентів, в 2018-2019 навчальному році є старше третього курсу, інструментом атестації залишається іспит КРОК, як це відбувалося у попередні роки.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Моз пропонує провести реформу медичної освіти, щоб підвищити якість знань українських студентів медвузів. Її основні положення відомство виклало в проекті стратегії розвитку медосвіти в Україні, оприлюдненій на офіційному сайті міністерства.

заповідається, що на третьому курсі студенти будуть здавати Єдиний державний кваліфікаційний іспит, який буде складатися з декількох етапів. Так, крім "Крок-1", студенти будуть здавати іспит з міжнародним основ медицини - International Foundations of Medicine (IFOM). Цей іспит розробляється американським спеціальним атестаційним радою - Національною радою медичних екзаменаторів США (National Board of Medical Examiners, NBME).

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