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В Минздраве рассказали, когда отменят масочный режим в Украине

Автор: Анастасия Рокитна

Отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до преодоления пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для BBC.

На вопрос о том, могут ли ношение масок когда-то отменить, он ответил: "Нет. Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире".

По его словам, маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций.

"Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", - отметил он.

Напомним, в Минздраве рассказали, сколько еще продлится пандемия коронавируса.

Отметим, Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в стране до 1 октября.

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