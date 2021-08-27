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У МОЗ розповіли, коли скасують масковий режим в Україні

Автор: Анастасія Рокитна

Скасування маскового режиму в Україні поки не планують. Українці будуть носити маски до подолання пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для BBC.

На запитання про те, чи носіння масок можуть колись скасувати, він відповів: "Ні. Маски будуть залишатися ще доволі довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії у світі".

За його словами, маски є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій.

"Маски рекомендовані у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", - зазначив він.

Нагадаємо, у МОЗ розповіли, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу.

Зазначимо, Кабінет міністрів України прийняв рішення продовжити карантин в країні до 1 жовтня.

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