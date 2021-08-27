У МОЗ розповіли, коли скасують масковий режим в Україні

Скасування маскового режиму в Україні поки не планують. Українці будуть носити маски до подолання пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на інтерв'ю головного санітарного лікаря України Ігоря Кузіна для BBC .

На запитання про те, чи носіння масок можуть колись скасувати, він відповів: "Ні. Маски будуть залишатися ще доволі довго. Можливо до останніх днів подолання пандемії у світі".

За його словами, маски є доволі ефективним профілактичним засобом до всієї групи гострих респіраторних вірусних інфекцій.

"Маски рекомендовані у закритих приміщеннях і навіть для вакцинованих людей. Це простий та ефективний механізм захисту. Взимку вони захищають і від грипу", - зазначив він.