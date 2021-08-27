В Минздраве рассказали, когда отменят масочный режим в Украине
Фото: украинцы еще долго будут ходить в масках (Getty Images)
Отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до преодоления пандемии коронавируса.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для BBC.
На вопрос о том, могут ли ношение масок когда-то отменить, он ответил: "Нет. Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире".
По его словам, маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций.
"Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", - отметил он.