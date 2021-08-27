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В Минздраве рассказали, когда отменят масочный режим в Украине

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Киев, Пятница 27 августа 2021 11:09
В Минздраве рассказали, когда отменят масочный режим в Украине Фото: украинцы еще долго будут ходить в масках (Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Отмену масочного режима в Украине пока не планируют. Украинцы будут носить маски до преодоления пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью главного санитарного врача Украины Игоря Кузина для BBC.

На вопрос о том, могут ли ношение масок когда-то отменить, он ответил: "Нет. Маски будут оставаться еще довольно долго. Возможно до последних дней преодоления пандемии в мире".

По его словам, маски являются довольно эффективным профилактическим средством ко всей группе острых респираторных вирусных инфекций.

"Маски рекомендованы в закрытых помещениях и даже для вакцинированных людей. Это простой и эффективный механизм защиты. Зимой они защищают и от гриппа", - отметил он.

Напомним, в Минздраве рассказали, сколько еще продлится пандемия коронавируса.

Отметим, Кабинет министров Украины принял решение продлить карантин в стране до 1 октября.

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