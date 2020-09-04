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В Минздраве рассказали об обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты

Автор: Марианна Присяжнюк, Юлия Струк

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов рассказал о состоянии обеспеченности медиков средствами индивидуальной защиты. По его словам, медики обеспечены на 3 месяца вперед.

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Об этом он сказал в ходе часа вопросов к правительству в Верховной раде.

"На начало осени в остатках в больницах есть более 1,4 млн костюмов и халатов. Это в среднем 3-месячное обеспечение. Почти 5 млн масок и 1,3 млн респираторов, 5,4 млн перчаток", - сказал Степанов.

Он добавил, что было предусмотрено значительное количество средств индивидуальной защиты для закупки в Государственный резерв Украины.

"Это очень значительное количество, которое нельзя озвучивать в эфире, поскольку эта информация для служебного пользования", - отметил министр.

Напомним, в конце апреля в Министерстве здравоохранения Украины называли причины массового заражения медиков коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, Степанов заявил, что в Украине может не хватить врачей для лечения COVID-19.

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