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У МОЗ розповіли про забезпеченість медиків засобами індивідуального захисту

Автор: Маріанна Присяжнюк, Юлія Струк

Глава Міністерства охорони здоров'я Максим Степанов розповів про стан забезпеченості медиків засобами індивідуального захисту. За його словами, медики забезпечені на 3 місяці вперед.

Про це він сказав у ході години запитань до уряду у Верховній раді.

"На початок осені у залишках в лікарнях є понад 1,4 млн костюмів і халатів. Це в середньому 3-місячне забезпечення. Майже 5 млн масок і 1,3 млн респіраторів, 5,4 млн рукавичок", - сказав Степанов.

Він додав, що була передбачена значна кількість засобів індивідуального захисту для закупівлі в Державний резерв України.

"Це дуже значна кількість, яку не можна озвучувати в ефірі, оскільки ця інформація для службового користування", - зазначив міністр.

Нагадаємо, наприкінці квітня у Міністерстві охорони здоров'я України називали причини масового зараження медиків коронавірусом.

Як писало РБК-Україна, Степанов заявив, що в Україні може не вистачити лікарів для лікування COVID-19.

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