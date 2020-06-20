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У МОЗ розповіли, чи потрібно носити маску на пляжі

Новини » Суспільство     20.06.2020 - 10:56
У МОЗ розповіли, чи потрібно носити маску на пляжі
Фото: Максим Степанов (moz.gov.ua)

На пляжах зберігається соціальне дистанціювання

У Міністерстві охорони здоров'я України пояснили, чи потрібно носити захисну маску на пляжі під час карантину. Крім цього, на пляжах зберігається соціальне дистанціювання.

Про це на брифінгу в суботу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає РБК-Україна.

На питання, чи є обов'язковим носіння масок на пляжах, і хто буде стежити за дотриманням карантину в цих зонах, Степанов відповів:

"Якщо ми говоримо про пляжі, то відповідно шезлонги, тобто місця між громадянами повинні бути не менше, ніж півтора метра один від одного. У такому разі носіння масок не є обов'язковим, але з обов'язковим дотриманням соціальної дистанції... Повинні стежити за дотриманням карантинних заходів органи місцевого самоврядування разом з Держпродспоживслужбою".

Зазначимо, за останню добу в Україні виявили ще 841 випадок коронавірусної хвороби, а добою раніше - 921 випадок.

Як повідомляло РБК-Україна, МОЗ ініціюватиме посилення контролю карантинних заходів після низки антирекордів щодо коронавірусу в Україні.

Крім цього, у Зеленського прогнозують "зовсім іншу ситуацію" з коронавірусом через 10 днів.

Також повідомлялося, що окремі регіони України можуть повертатися до жорсткого карантину.

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Автор: Максим Зайченко

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїникарантинКоронавірус
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