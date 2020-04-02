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В Минздраве рассказали, когда начнется серийное производство тестов на СOVID-19

Новости » Коронавирус     02.04.2020 - 11:04
В Минздраве рассказали, когда начнется серийное производство тестов на СOVID-19
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Ляшко заверил, что в Украине смогут обеспечить отечественными тестами все лаборатории, которые в них нуждаются

На следующей неделе в Украине будет налажено серийное производство тестов для диагностики коронавируса. Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, в Украине смогут обеспечить отечественными тестами все лаборатории, которые в них нуждаются.

"Минздрав работает над этим вопросом. В указе президента было о том, что надо выделить средства для производства тест-систем. Мы работали с институтом молекулярной биологии, другими производителями. Я думаю, что на следующей неделе у нас будет серийное производство тестов и будут поставки отечественных тестов в ПЦР-лаборатории", - заявил Ляшко.

Напомним, в ВОЗ подчеркнули, что массовое тестирование - необходимая мера в победе над пандемией COVID-19. Так, первыми стратегию массового экспресс-тестирования применили в Китае и Южной Кореи, что показало потрясающие результаты - только в этих странах пока удалось взять под контроль распространение COVID-19. Сейчас этот опыт перенимают европейские страны.

Как сообщалось, общее число заразившихся коронавирусом по состоянию на вечер 1 апреля превысило 926 тысяч по всему миру.

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