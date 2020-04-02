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У МОЗ розповіли, коли почнеться серійне виробництво тестів на СOVID-19

Новини » Коронавірус     02.04.2020 - 11:04
У МОЗ розповіли, коли почнеться серійне виробництво тестів на СOVID-19
Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Ляшко запевнив, що в Україні зможуть забезпечити вітчизняними тестами всі лабораторії, які їх потребують

Наступного тижня в Україні буде налагоджено серійне виробництво тестів для діагностування коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, в Україні зможуть забезпечити вітчизняними тестами всі лабораторії, які їх потребують.

"МОЗ працює над цим питанням. В указі президента було про те, що треба виділити кошти для виробництва тест-систем. Ми працювали з інститутом молекулярної біології, іншими виробниками. Я думаю, що на наступному тижні в нас буде серійне виробництво тестів і будуть поставки вітчизняних тестів до ПЦР-лабораторій", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в ВООЗ підкреслили, що масове тестування - необхідний захід у перемозі над пандемією COVID-19. Так, першими стратегію масового експрес-тестування застосували в Китаї і Південній Кореї, що показало приголомшливі результати - тільки в цих країнах поки вдалося взяти під контроль поширення COVID-19. Зараз цей досвід переймають європейські країни.

Як повідомлялося, загальна кількість людей, що заразилися коронавірусом, станом на вечір 1 квітня перевищила 926 тисяч по всьому світу.

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