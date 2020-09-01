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В Минздраве рассказали, на каком этапе испытаний находятся украинские препараты от COVID-19

Киев, Вторник 01 сентября 2020 18:30
В Минздраве рассказали, на каком этапе испытаний находятся украинские препараты от COVID-19
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, на каком этапе испытаний находятся украинские препараты от коронавируса, и когда можно ждать результаты этих испытаний. Также он рассказал, при каких обстоятельствах Украина получит вакцину от коронавируса.

Об этом Степанов сообщил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Зарегистрировано (в Украине, - ред.) четыре препарата, которые могут применяться для лечения коронавируса. Они на разных стадиях испытания. Мы ждем отчетов и результатов клинических испытаний. Думаю, что мы скоро увидим результаты исследований применения этих средств в лечении коронавирусной болезни", - заявил глава Минздрава.

Он добавил, что украинское правительство получило право на подачу заявки для получения вакцины от COVID-19 согласно механизму COVAX.

"Если говорить о поиске вакцины в мире, то за рубежом продолжаются клинические исследования 25 вакцин-кандидатов от COVID-19, из которых шесть находятся на завершающей стадии клинических испытаний. Правительство Украины получило право на подачу заявки для получения вакцины от коронавируса согласно механизму COVAX (механизм глобального доступа к вакцинам против COVID-19, - ред.)", - сообщил министр.

Напомним, ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что вакцина против COVID-19 для массового использования может появиться в Украине в марте 2021 года. Это оптимистический прогноз.

Также РБК-Украина писало, что Украина получит от ВОЗ вакцину от коронавируса для 20 процентов населения.

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