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У МОЗ розповіли, які ліки можна буде повертати в аптеки

Новини » Суспільство    28.12.2018 - 15:35
У МОЗ розповіли, які ліки можна буде повертати в аптеки
Ілюстративне фото (УНІАН)

В аптеки можна буде повертати ліки неналежної якості

Повертати в аптеки можна тільки лікарські засоби і медичні вироби неналежної якості. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства охорони здоров'я.

У МОЗ пояснили, що для цього необхідно пред'явити розрахунковий документ на їх придбання. У такому разі споживач має право просити повернути сплачені кошти за ліки або замінити препарат на аналогічний.

Як відомо, з 1 січня набуває чинності закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо поліпшення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів". Зокрема, закон вносить зміни до вимоги споживача щодо лікарських засобів і виробів медичного призначення.

У відомстві пояснили, що факт неналежної якості підтверджується документами:

  • висновок щодо якості лікарських засобів, виданий підлеглим лабораторією територіального органу Держлікслужби україни та / або уповноваженим лабораторією;
  • розпорядження Держлікслужби про заборону обігу лікарського засобу.

Нагадаємо, раніше і. про. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун повідомляла, що громадяни зможуть повертати аптеки придбані ліки з 1 січня 2019 року.

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