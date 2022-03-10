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У МОЗ розповіли, на які посади в аптеках залучатимуть студентів-медиків

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Четвер 10 березня 2022 06:22
У МОЗ розповіли, на які посади в аптеках залучатимуть студентів-медиків Студентів-медиків залучатимуть на посади в аптеках (freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, на які посади в аптеках залучатимуть студентів-медиків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.

Зокрема, зараз аптечні заклади та склади потребують послуг студентів усіх медичних та фармацевтичних спеціальностей, а також водіїв.

Тому для забезпечення надання фармацевтичної допомоги населенню в умовах військової агресії РФ проти України студенти усіх медичних та фармацевтичних спеціальностей отримали право працювати у фармацевтичних (аптечних) закладах.

Відповідно до наказу МОЗ на період дії воєнного стану в Україні до роботи можуть залучатися здобувачі вищої або фахової передвищої освіти на посади: асистентів фармацевтів у фармацевтичних (аптечних) закладах; помічників фармацевтів у фармацевтичних (аптечних) закладах; на відповідні посади фахівців у закладах охорони здоров’я.

Також необхідні студенти медичних вузів та коледжів для роботи на аптечних складах лікарських засобів і товарів медичного призначення.

Іінформацію щодо вакансій та працевлаштування можна переглянути за посиланням.

Раніше ми повідомляли, що МОЗ оновило список аптек по всій Україні, де можна купити інсулін.

Також ми писали, як онкохворим людям отримати медичну допомогу під час війни.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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