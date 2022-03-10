У МОЗ розповіли, на які посади в аптеках залучатимуть студентів-медиків
У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, на які посади в аптеках залучатимуть студентів-медиків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ України.
Зокрема, зараз аптечні заклади та склади потребують послуг студентів усіх медичних та фармацевтичних спеціальностей, а також водіїв.
Тому для забезпечення надання фармацевтичної допомоги населенню в умовах військової агресії РФ проти України студенти усіх медичних та фармацевтичних спеціальностей отримали право працювати у фармацевтичних (аптечних) закладах.
Відповідно до наказу МОЗ на період дії воєнного стану в Україні до роботи можуть залучатися здобувачі вищої або фахової передвищої освіти на посади: асистентів фармацевтів у фармацевтичних (аптечних) закладах; помічників фармацевтів у фармацевтичних (аптечних) закладах; на відповідні посади фахівців у закладах охорони здоров’я.
Також необхідні студенти медичних вузів та коледжів для роботи на аптечних складах лікарських засобів і товарів медичного призначення.
Іінформацію щодо вакансій та працевлаштування можна переглянути за посиланням.
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