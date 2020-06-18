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Усиление контроля карантина: как в Кабмине будут сдерживать вспышку коронавируса

Новости » Коронавирус     18.06.2020 - 11:28
Усиление контроля карантина: как в Кабмине будут сдерживать вспышку коронавируса
Фото: правоохранители в масках (РБК-Украина)

В Украине планируют изменить график движения общественного транспорта

Госпродпотребслужба и Нацполиция усилят контроль за тем, как рынки, торгово-развлекательные центры, магазины, парикмахерские, спортзалы и гостиницы соблюдают противоэпидемические меры. Так власть будет пытаться сдерживать вспышку коронавируса.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Отложенный эффект: ужесточат ли в Украине карантин из-за вспышки коронавируса".

Результаты их проверок позволят властям планировать дальнейшую реакцию на распространение коронавирусной болезни, пояснил изданию главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Сейчас мы в первую очередь акцентировали внимание на том, чтобы субъекты хозяйствования создали условия для соблюдения людьми противоэпидемических мероприятий. Ведь, если не будет контроля на входе в супермаркет за количеством посетителей, одновременно находящихся внутри, и наличием у них масок, люди будут приходить и формировать скопления", - объяснил Ляшко.

Кроме того, Госкомиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поручила Гоструду проводить тщательный контроль на производствах с более чем 250 сотрудниками.

Также в городах должны запустить больше поездов метро и изменить график движения общественного транспорта по их маршрутам, чтобы избежать скопления пассажиров.

"Когда мы обсуждали ослабление противоэпидемических мероприятий, и перевозчики, и мэры городов утверждали, что они выпустят максимальное количество подвижного состава на маршруты. На самом деле, этого не произошло", - сказал главный санитарный врач.

Напомним, в Украине уже второй день подряд фиксируют антирекорд по COVID-19.

Также сообщалось, что коронавирусом в Украине возможно болеют 132 тысячи человек.

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Автор: Уляна Безпалько

Теги Новости Украины Кабинет Министров УкраиныКоронавирус
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