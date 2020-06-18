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Посилення контролю карантину: як в Кабміні будуть стримувати спалах коронавірусу

Новини » Коронавірус     18.06.2020 - 11:28
Посилення контролю карантину: як в Кабміні будуть стримувати спалах коронавірусу
Фото: правоохоронці в масках (РБК-Україна)

В Україні планують змінити графік руху громадського транспорту

Держпродпотребслужба і Нацполіція посилять контроль за тим, як ринки, торгово-розважальні центри, магазини, перукарні, спортзали і готелі дотримуються протиепідемічних заходів. Так влада намагатиметься стримувати спалах коронавірусу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Відкладений ефект: чи посилять в Україні карантин через спалах коронавірусу".

Результати їх перевірок дозволять владі планувати подальшу реакцію на поширення коронавірусної хвороби, пояснив виданню головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

"Зараз ми в першу чергу акцентували увагу на тому, щоб суб'єкти господарювання створили умови для дотримання людьми протиепідемічних заходів. Адже, якщо не буде контролю на вході в супермаркет за кількістю відвідувачів, що одночасно знаходяться всередині, і наявністю у них масок, люди будуть приходити і формувати скупчення", - пояснив Ляшко.

Крім того, Держкомісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій доручила Держпраці проводити ретельний контроль на виробництвах з більш ніж 250 співробітниками.

Також у містах повинні запустити більше поїздів метро і змінити графік руху громадського транспорту за їх маршрутами, щоб уникнути скупчення пасажирів.

"Коли ми обговорювали послаблення протиепідемічних заходів, і перевізники, і мери міст стверджували, що вони випустять максимальну кількість рухомого складу на маршрути. Насправді, цього не сталося", - сказав головний санітарний лікар.

Нагадаємо, в Україні вже другий день поспіль фіксують антирекорд по COVID-19.

Також повідомлялося, що коронавірусом в Україні можливо хворіють 132 тисячі осіб.

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Автор: Уляна Безпалько

Теги Новини України Кабінет Міністрів УкраїниКоронавірус
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