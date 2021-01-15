В Минздраве рассказали, как избежать вспышки "британского" штамма COVID

Главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, как избежать вспышки "британского" штамма коронавируса в Украине. Заместитель министра здравоохранения призывает чаще мыть руки.

Об этом он рассказал в интервью изданию "Левый берег".

"Чтобы не было вспышки британского штамма коронавируса, надо соблюдать карантинные ограничения, которые предлагает правительство: носить маску, избегать скоплений людей и часто мыть руки. Если бы каждый человек мыл руки хотя бы 5 раз в день, то количество больных уменьшилось бы на 35%", - сказал Ляшко.

Напомним, главный санврач ранее заявил, что в стране пока не обнаружен новый штамм коронавируса, который впервые был диагностирован в Великобритании. Однако новую партию проб уже отправили в лабораторию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как писало РБК-Украина, после выявления нового штамма коронавируса в Великобритании, который ученые считают более заразным, нежели другие, десятки стран мира запретили въезд из Британии. Украина со своей стороны не останавливала авиасообщение с Соединенным Королевством.