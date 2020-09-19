В Минздраве рассказали, как досрочно прервать самоизоляцию

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

В Украине частично изменили стандарты оказания медицинской помощи при коронавирусной болезни. В частности, изменили требования для людей на самоизоляции.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 19 сентября.

По его словам, человек может досрочно прервать самоизоляцию на 8 день. Для этого необходимо сдать ПЦР-тест, и если он покажет негативный результат, то человек сможет прервать самоизоляцию.

"На восьмой день человек сможет самостоятельно сдать ПЦР-тест, если у него есть такое желание, чтобы прервать самоизоляцию. Почему на восьмой день? Потому что это средний срок пребывания в инкубационном периоде... Но человек делает это за собственные средства", - заявил глава Минздрава.

Он также отметил, что по завершению 14-дневной самоизоляции необязательно сдавать тест на коронавирус. Это касается всех категорий украинцев.

Напомним, за последние сутки в Украине с коронавирусом госпитализировали 669 человек. Это самое большое количество госпитализированных с начала пандемии.

Как писало РБК-Украина, в стране уже третий день подряд фиксируют более 3200 новых случаев коронавируса. От болезни умерли 48 человек, а общее число жертв болезни составляет 3516 человек.