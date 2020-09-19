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У МОЗ розповіли, як достроково перервати самоізоляцію

Україна , Субота 19 вересня 2020 11:03
У МОЗ розповіли, як достроково перервати самоізоляцію
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

В Україні частково змінили стандарти надання медичної допомоги при коронавірусній хворобі. Зокрема, змінили вимоги для людей на самоізоляції.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 19 вересня.

За його словами, людина може достроково перервати самоізоляцію на 8 день. Для цього необхідно здати ПЛР-тест, і якщо він покаже негативний результат, то людина зможе перервати самоізоляцію.

"На восьмий день людина зможе самостійно здати ПЛР-тест, якщо у неї є таке бажання, щоб перервати самоізоляцію. Чому на восьмий день? Тому що це середній термін перебування в інкубаційному періоді... Але людина робить це за власні кошти", - заявив глава Мінохоронздоров'я.

Він також зазначив, що після завершення 14-денної самоізоляції необов'язково здавати тест на коронавірус. Це стосується всіх категорій українців.

Нагадаємо, за останню добу в Україні з коронавірусом госпіталізували 669 осіб. Це найбільша кількість госпіталізованих з початку пандемії.

Як повідомляло РБК-Україна, в країні вже третій день поспіль фіксують понад 3200 нових випадків коронавірусу. Від хвороби померли 48 людей, а загальне число жертв хвороби становить 3516 осіб.

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