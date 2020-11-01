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В Минздраве призывают не принимать антибиотики без назначения врача

Украина , Воскресенье 01 ноября 2020 10:50
В Минздраве призывают не принимать антибиотики без назначения врача
Фото: Виктор Ляшко (РБК-Украина)
Автор: Максим Зайченко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призывает не принимать антибиотики без назначения врача. По его словам, во время пандемии коронавируса употребление антибиотиков выросло в разы.

Об этом Ляшко написал в Facebook.

Он отметил, что это даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам.

"Не принимайте антибиотики без назначения врача! Не назначайте антибиотики с профилактической целью. Потребление антибиотиков во время борьбы с COVID-19 возросло в разы. Уверен, что это даст свой негативный вклад в рост устойчивости к противомикробным препаратам", - заявил Ляшко.

Напомним, в Украине за последние сутки подтвердили 7 959 новых случаев коронавирусной болезни. При этом выздоровели 2513 человек.

Также РБК-Украина писало, что министр здравоохранения обратился к народным депутатам с просьбой поддержать законопроект правительства об усилении ответственности за отсутствие маски.

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