ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У МОЗ закликають не приймати антибіотики без призначення лікаря

Україна , Неділя 01 листопада 2020 10:50
У МОЗ закликають не приймати антибіотики без призначення лікаря
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)
Автор: Максим Зайченко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко закликає не приймати антибіотики без призначення лікаря. За його словами, під час пандемії коронавірусу вживання антибіотиків зросло в рази.

Про це Ляшко написав у Facebook.

Він зазначив, що це дасть свій негативний внесок у зростання стійкості до протимікробних препаратів.

"Не приймайте антибіотики без призначення лікаря! Не призначати антибіотики з профілактичною метою. Споживання антибіотиків під час боротьби з COVID-19 зросла в рази. Впевнений, що це дасть свій негативний внесок у зростання стійкості до протимікробних препаратів", - заявив Ляшко.

Нагадаємо, в Україні за останню добу підтвердили 7 959 нових випадків коронавірусної хвороби. При цьому одужали 2513 осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що міністр охорони здоров'я звернувся до народних депутатів з проханням підтримати законопроект уряду про посилення відповідальності за відсутність маски.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Медицина Мінстерство охорони здоров'я Україниантибиотики

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся