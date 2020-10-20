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В Минздраве представили механизм сотрудничества с частными лабораториями

Автор: Игорь Литвиненко

Министерство здравоохранения представило механизм сотрудничества между государственными и частными лабораториями при проведении тестирований на коронавирус. Ранее Минздраву разрешили заключать контракты о сотрудничестве с частными лабораториями по упрощенной процедуре.

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Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без очереди. Будут ли частные лаборатории тестировать на COVID-19 бесплатно".

В Минздраве уточнили, что сотрудничество не означает, что кто угодно сможет сделать бесплатный тест в частной клинике. Взаимодействие будет проходить следующим образом:

  1. Гражданин с симптомами острой респираторной вирусной болезни обращается к семейному врачу, на горячую линию областной государственной администрации или к мобильной бригаде.
  2. К больному прибывает мобильная бригада, которая берет у него образцы на исследование и доставляет их в государственную лабораторию.
  3. Если в государственной лаборатории не будет хватать мощностей для тестирования всех образцов, то она будет заключать контракт с частной лабораторией и передавать ей остатки тестов.

В контракте с частной лабораторией также будет прописано и количество образцов, которое она сможет исследовать за день.

Ранее РБК-Украина писало, что Минздрав хочет выйти на 75 тысяч ПЦР-тестов ежедневно до конца года.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения планирует сократить срок осуществления тестирования на COVID-19 за счет частных лабораторий.

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