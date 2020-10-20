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У МОЗ представили механізм співпраці з приватними лабораторіями

Автор: РБК-Україна

Міністерство охорони здоров'я представило механізм співпраці між державними та приватними лабораторіями при проведенні тестувань на коронавірус. Раніше МОЗ дозволили укладати контракти про співпрацю з приватними лабораторіями за спрощеною процедурою.

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Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Без черги. Чи будуть приватні лабораторії тестувати на COVID-19 безкоштовно".

У МОЗ уточнили, що співпраця не означає, що хто завгодно зможе зробити безкоштовний тест в приватній клініці. Взаємодія буде проходити наступним чином:

  1. Громадянин з симптомами гострої респіраторної вірусної хвороби звертається до сімейного лікаря, на гарячу лінію обласної державної адміністрації або до мобільної бригади.
  2. До хворого прибуває мобільна бригада, яка бере у нього зразки на дослідження і доставляє їх у державну лабораторію.
  3. Якщо у державній лабораторії не вистачатиме потужностей для тестування всіх зразків, то вона буде укладати контракт з приватною лабораторією і передавати їй залишки тестів.

В контракті з приватною лабораторією також буде прописана і кількість зразків, що вона зможе досліджувати за день.

Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ хоче вийти на 75 тисяч ПЛР-тестів щодня до кінця року.

Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує скоротити термін здійснення тестування на COVID-19 за рахунок приватних лабораторій.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїнилабораторииКоронавірус