У МОЗ представили механізм співпраці з приватними лабораторіями

Міністерство охорони здоров'я представило механізм співпраці між державними та приватними лабораторіями при проведенні тестувань на коронавірус. Раніше МОЗ дозволили укладати контракти про співпрацю з приватними лабораторіями за спрощеною процедурою.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Без черги. Чи будуть приватні лабораторії тестувати на COVID-19 безкоштовно".
У МОЗ уточнили, що співпраця не означає, що хто завгодно зможе зробити безкоштовний тест в приватній клініці. Взаємодія буде проходити наступним чином:
В контракті з приватною лабораторією також буде прописана і кількість зразків, що вона зможе досліджувати за день.
Раніше РБК-Україна писало, що МОЗ хоче вийти на 75 тисяч ПЛР-тестів щодня до кінця року.
Також повідомлялося, що Міністерство охорони здоров'я планує скоротити термін здійснення тестування на COVID-19 за рахунок приватних лабораторій.