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В Минздраве пока не знают, будут ли вакцинировать переболевших COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

В Министерстве здравоохранения Украины пока не решили, будут ли вакцинировать тех, кто уже переболел коронавирусом. Этот вопрос сейчас обсуждают на уровне ведущих ученых.

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Об этом в эфире ток-шоу "Право на владу" заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, пока не известно, как долго у человека держится иммунитет к COVID-19.

"Мы не знаем, будем ли вакцинировать переболевших. Этот вопрос обсуждается на уровне всех ведущих ученых. Мы не знаем, как долго длится иммунитет у тех, что переболели, и сколько держится иммунитет после прививки, потому что третья клиническая стадия испытания вакцин продолжается", - заявил он.

Напомним, в Минздраве назвали размер первой партии вакцины от COVID-19, которую Украина бесплатно получит в рамках глобального механизма COVAX.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов назвал три категории украинцев, которые первыми получат возможность вакцинироваться от коронавируса.

Добавим, Минздрав ведет переговоры с шестью компаниями о поставках вакцины от коронавируса в Украину, среди них - две китайские.

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Новости Украины Министерство здравоохранения УкраиныВакцинаВиктор ЛяшкоКоронавирус