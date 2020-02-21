В Минздраве опровергли, что Скалецкая покинула санаторий "Новые Санжары"

Фото: Дмитрий Коваль (РБК-Украина)

По словам Дмитрия Коваля, Зоряна Скалецкая не покидала санаторий, однако находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая не покидала территорию санатория "Новые Санжары", где находятся на обсервации эвакуированные из китайского Уханя граждане Украины. Об этом во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Скалецкая не покидала санаторий, однако находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет.

"Скалецкая не покинула место обсервации. Она находится в этом же санатории. Она находится в отдельном помещении, где есть рабочий кабинет, но свободно, и подолгу общается с нашими гражданами - если вы на связи с ними, просьба чтобы они это подтвердили. Она находится в "Новых Санжарах", - заявил Коваль.

В свою очередь замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что начальник медицинского центра Александр Блинов просто ошибся в том, что Скалецкая оставляла базу.

"Скалецкая находится на территории санатория", - заявил он.

Напомним, ранее начальник медицинского центра Александр Блинов заявил, что Зоряна Скалецкая досрочно покинула медцентр в Новых Санжарах, где собиралась находиться на добровольном карантине. Он также подтвердил, что она контактировала с медиками, которые работают в боксе.

20 февраля Скалецкая добровольно осталась на две недели с эвакуированными в Новых Санжарах. Она заявила, что проведет следующие 14 дней в одном помещении с эвакуированными из Китая и в тех же условиях.