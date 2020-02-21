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У МОЗ спростували, що Скалецька залишила санаторій "Нові Санжари"

Новини » Політика     21.02.2020 - 16:25
У МОЗ спростували, що Скалецька залишила санаторій "Нові Санжари"
Фото: Дмитро Коваль (РБК-Україна)

За словами Дмитра Коваля, Зоряна Скалецька не покидала санаторій, проте знаходиться в окремому приміщенні, де є робочий кабінет

Міністр охорони здоров'я України Зоряна Скалецька не покидала територію санаторію "Нові Санжари", де знаходяться на обсервації евакуйовані з китайського Уханя громадяни України. Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Дмитро Коваль, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, Скалецька не покидала санаторій, проте знаходиться в окремому приміщенні, де є робочий кабінет.

"Скалецька не залишила місце обсервації. Вона знаходиться в цьому ж санаторії. Вона знаходиться в окремому приміщенні, де є робочий кабінет, але вільно, і довго спілкується з нашими громадянами - якщо ви на зв'язку з ними, прохання, щоб вони це підтвердили. Вона знаходиться в "Нових Санжарах", - заявив Коваль.

У свою чергу заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що начальник медичного центру Олександр Блінов просто помилився в тому, що Скалецька залишала базу.

"Скалецька знаходиться на території санаторію", - заявив він.

Нагадаємо, раніше начальник медичного центру Олександр Блінов заявив, що Зоряна Скалецька достроково покинула медцентр в Нових Санжарах, де збиралася перебувати на добровільному карантині. Він також підтвердив, що вона контактувала з медиками, які працюють у боксі.

20 лютого Скалецька добровільно залишилася на два тижні з евакуйованими в Нових Санжарах. Вона заявила, що проведе наступні 14 днів в одному приміщенні з евакуйованими з Китаю і в тих же умовах.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниПолтавская областьЗоряна Скалецька
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