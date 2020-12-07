В Минздраве объяснили спад заболеваемости коронавирусом в Украине

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Министерство здравоохранения Украины сообщило о спаде числа случаев коронавируса. Причиной назвали выполнение противоэпидемиологических мер.

Об этом глава Минздрава Максим Степанов заявил на онлайн-брифинге.

В частности, он считает, что этому способствовал карантин выходного дня.

"За прошедшую неделю заболели более 89 тысяч жителей Украины. Начиная с конца августа мы впервые получили уменьшение числа заболевших в сравнении с прошлой неделей", - заявил он.

По словам министра, если на позапрошлой неделе, то есть с 23 по 29 ноября, в Украине было 96 тысяч 936 больных, то сейчас за неделю с 30 ноября по 6 декабря - 89 тысяч 322 больных. То есть, почти на 7,5 тысяч меньше.

Степанов добавил, что за неделю сделали 279 тысяч тестирований, что является таким же количеством, как и на позапрошлой неделе.

Отметим, в Украине обнаружили 8 641 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним, в интервью РБК-Украина Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина не останется в конце мировой очереди на вакцину.