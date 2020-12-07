У МОЗ пояснили спад захворюваності коронавірусом в Україні

Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)

Міністерство охорони здоров'я України повідомило про спад кількості випадків коронавірусу. Причиною назвали виконання протиепідеміологічних заходів.

Про це голова МОЗ Максим Степанов заявив на онлайн-брифінгу.

Зокрема, він вважає, що цьому сприяв карантин вихідного дня.

"За минулий тиждень захворіли понад 89 тисяч мешканців України. Починаючи з кінця серпня ми вперше отримали зменшення кількості захворівших у порівняні з минулим тижнем", - заявив він.

За словами міністра, якщо на позаминулому тижні, тобто, з 23 по 29 листопада, в Україні було 96 тисяч 936 хворих, то зараз за тиждень з 30 листопада по 6 грудня - 89 тисяч 322 хворих. Тобто, майже на 7,5 тисяч менше.

Степанов додав, що за тиждень було зроблено 279 тисяч тестувань, що є такою ж кількістю, як і позаминулого тижня.

Зазначимо, в Україні виявили 8 641 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19.

Нагадаємо, в інтерв'ю РБК-Україна Дмитро Кулеба розповів, що Україна не залишиться в кінці світової черги на вакцину.