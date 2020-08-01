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В Минздраве объяснили, как происходит расчет внесения населенного пункта в зону

Украина, Суббота 01 августа 2020 11:00
В Минздраве объяснили, как происходит расчет внесения населенного пункта в зону
Фото: Виктор Ляшко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Ляшко рассказал, в каком случае Киев могут убрать из зеленой зоны

Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, как происходит расчет внесения населенного пункта к определенной карантинной зоне. Также он дал разъяснения по поводу отнесения Киева к зеленой зоне.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

"Когда мы говорим о том, как определяется зеленая, желтая, красная, оранжевая зона, мы говорим, что есть четыре национальные показатели. Если область или регион не превышает в течение пяти дней подряд эти 4 показателя по любому из них, он продолжает оставаться в зеленой зоне", - сказал заместитель министра здравоохранения.

В частности, города, области и районы будут распределяться по зонам по следующим критериям:

  • загруженность кроватей не выше 50%;
  • среднее количество тестирований не менее 24 на 100 тысяч населения;
  • коэффициент выявления случаев инфицирования не выше 11%;
  • показатель динамики инфицирования.

По словам замглавы Минздрава, как только область превышает показатели пять дней подряд хоть по одному из показателей или через день по одному показателю, ее разбивают на административно-территориальные единицы, затем оценивается вклад каждой единицы на уровне области в структуру заболеваемости и определяются зоны на территории региона.

"Киев сегодня не имеет превышения пять дней подряд по национальным показателям. Как только у него будет превышение пять дней подряд, сразу это будет оценено эпидемиологами, просчитаны формулы, и будет вынесен вопрос о введении дополнительных противоэпидемических мероприятий путем установления соответствующей цветной зоны", - добавил главный санврач.

Напомним, новые правила адаптивного карантина, по которым Украину разделят на четыре зоны, вступят в силу 3 августа.

Как писало РБК-Украина, в Украине за последние сутки подтвердили 1172 случая коронавирусной болезни; больше всего их во Львовской, Ивано-Франковской областях и Киеве.

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