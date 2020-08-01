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У МОЗ пояснили, як відбувається розрахунок внесення населеного пункту до зони

Україна, Субота 01 серпня 2020 11:00
У МОЗ пояснили, як відбувається розрахунок внесення населеного пункту до зони
Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Ляшко розповів, у якому випадку Київ можуть прибрати із зеленої зони

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко пояснив, як відбувається розрахунок внесення населеного пункту до певної карантинної зони. Також він дав роз'яснення щодо віднесення Києва до зеленої зони.

Про це він розповів у ході брифінгу.

"Коли ми говоримо про те, як визначається зелена, жовта, червона, помаранчева зона, ми говоримо, що є чотири національні показники. Якщо область або регіон не перевищує впродовж п'яти днів поспіль ці 4 показники по будь-якому з них, він продовжує залишатися у зеленій зоні", - сказав заступник міністра охорони здоров'я.

Зокрема, міста, області і райони будуть розподілятися по зонам за наступними критеріями:

  • завантаженість ліжок не вище 50%;
  • середня кількість тестувань не менше 24 на 100 тисяч населення;
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування не вище 11%;
  • показник динаміки інфікування.

За словами замглави МОЗ, як тільки область перевищує показники п'ять днів поспіль хоч по одному з показників або через день по одному показнику, її розбивають на адміністративно-територіальні одиниці, потім оцінюється вклад кожної одиниці на рівні області в структуру захворюваності і визначаються зони на території регіону.

"Київ сьогодні не має перевищення п'ять днів поспіль по національних показниках. Як тільки в нього буде перевищення п'ять днів поспіль, відразу це буде оцінено епідеміологами, прораховані формули, і буде винесене питання про впровадження додаткових противоепідемічних заходів шляхом встановлення відповідної кольорової зони", - додав головний санлікар.

Нагадаємо, нові правила адаптивного карантину, за якими Україну розділять на чотири зони, наберуть чинності 3 серпня.

Як писало РБК-Україна, в Україні за останню добу підтвердили 1172 випадки коронавірусної хвороби; найбільше їх у Львівській, Івано-Франківській областях і Києві.

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