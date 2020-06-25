В Минздраве объяснили, как появился показатель заболеваемости COVID-19

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

Этот показатель выбирали, когда в стране уже действовал адаптивный карантин

Министерство здравоохранения выбирало тот показатель заболеваемости коронавирусом, который был в Украине. Когда выбирали этот показатель, то уже работала соответствующая стратегия сдерживания.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

Как он сообщил, за десять дней в Украине резко вырос показатель заболеваемости.

"Это у нас произошло за 10 дней. Мы прошли этот путь от 37 до 50. И выбирали именно тот критерий заболеваемости, который есть в Украине. Это соответствует практике в других странах", - заявил он.

Отметим, что в ЕС и в Украине методология расчета больных коронавирусом на 100 тыс. населения отличается. Например, у нас разделяют на число всех активных случаев, а в ЕС - за последние 14 дней.

Пока что в Украине показатель составляет 25,4 больных на 100 тысяч населения. В связи с этим, возможно то, что для украинцев могут не открыть границы ЕС и после 1 июля. На это отреагировал и Степанов.

"Европейские страны еще определяются с ослаблением карантина, въездом граждан третьих стран в ЕС, начиная с 15 июня. Сейчас они определяют критерии, по которым будут действовать", - сказал он.

Напомним, The New York Times опубликовал документ, в котором говорится, что в ЕС будут пускать граждан из стран, где 20 новых зараженных COVID-19 на 100 тысяч населения.

Однако, в Украине фиксируют новый антирекорд - почти 1000 новых случаев COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна