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В МОЗ пояснили, як з'явився показник захворюваності COVID-19

Новини » Коронавірус     25.06.2020 - 09:50
В МОЗ пояснили, як з'явився показник захворюваності COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Цей показник обирали, коли в країні вже діяв адаптивний карантин

Міністерство охорони здоров'я (МОЗ) обирало той показник захворюваності коронавірусу, який був в Україні. Коли обирали цей показник, то вже працювала відповідна стратегія стримування.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

Як він повідомив, за десять днів в Україні різко зріс показник захворюваності.

"Це в нас відбулось за 10 днів. Ми пройшли цей шлях від 37 до 50. І обирали саме той критерій захворюваності, який є в Україні. Це відповідає будь-якій практиці в інших країнах", - заявив він.

Зазначимо, що в ЄС та в Україні методологія розрахунку хворих коронавірусом на 100 тис. населення відрізняється. Наприклад, у нас розділяють на кількість всіх активних випадків, а в ЄС - за останні 14 днів.

Поки що в Україні показник становить 25,4 хворих на 100 тисяч населення. У зв'язку з цим, можливо те, що для українців можуть не відкрити кордони ЄС і після 1 липня. На це відреагував і Степанов.

"Європейські країни ще визначаються щодо послаблення карантину, щодо в'їзду громадян третіх країн до ЄС, починаючи з 15 червня. Зараз вони визначають критерії, за якими будуть діяти", - сказав він.

Нагадаємо, The New York Times опублікував документ, в якому говориться, що в ЄС будуть пускати громадян з країн, де 20 нових заражених COVID-19 на 100 тисяч населення.

Тим часом в Україні фіксують новий антирекорд - майже 1000 нових випадків COVID-19.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус
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