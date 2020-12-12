В Минздраве объяснили, почему карантин усиливают именно с 8 января

Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)

Введение усиленного карантина в период с 8 по 25 января обусловлено прогнозами относительно роста количества больных COVID-19. В это время ожидается дополнительная нагрузка на медицинскую систему из-за гриппа.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

Украине необходимо подойти к сезону гриппа с минимально возможными цифрами заболеваемости COVID-19.

"Мы смотрели по нашим расчетам, как будет расти количество больных. Кроме того, для нас было важно провести плановый строгий карантин до конца января. Ведь в конце января - начале февраля у нас начинается рост количества больных гриппом", - сказал глава Минздрава.

Напомним, ранее правительство анонсировало ужесточение карантина в стране с 8 по 24 января. На этот период будут запрещены культурно-массовые мероприятия, приостановлен учебный процесс, закрыты ТРЦ.

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что в начале января в Украине прогнозируют 20-25 тысяч случаев коронавируса в сутки.

В новом выпуске ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" 11 декабря очевидцы рассказывают, через какие ужасы проходят пленные в ОРДЛО. Также гости студии, среди которых Михеил Саакашвили, Алексей Данилов, Игорь Кузин, Михаил Радуцкий и другие, дискутируют на тему жесткого карантина в Украине из-за пандемии коронавируса, обсуждают российскую вакцину и не только.

"Свобода слова Савика Шустера" от 11 декабря

Напомним, в предыдущем выпуске "Свободы слова Савика Шустера" министр здравоохранения Максим Степанов рассказал о том, насколько готова инфраструктура для проведения массовой вакцинации.

Максим Степанов

Также биолог-генетик Александр Коляда рассказал о технологиях, которые использовались при создании вакцин против коронавируса.

Александр Коляда

А заведующая кафедрой эпидемиологии ЛНМУ Наталья Виноград прокомментировала страхи родителей, связанные с вакцинацией.

Наталья Виноград

Не обошлось и без скандалов. Так, например, предлагаем посмотреть на спор между народным депутатом Алексеем Гончаренко и министром Максимом Степановым о финансировании по проведению вакцинации в Украине.

Степанов и Гончаренко

Еще на прошлой неделе председатель Комитета ВРУ по вопросам экономического развития Дмитрий Наталуха рассказал про налоговые инициативы, которые спровоцировали протесты ФОПов, и о том, почему власть изменила свою позицию относительно их внедрения.

Дмитрий Наталуха