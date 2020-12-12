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У МОЗ пояснили, чому карантин посилюють саме з 8 січня

Київ, Субота 12 грудня 2020 03:49
У МОЗ пояснили, чому карантин посилюють саме з 8 січня
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Введення посиленого карантину в період з 8 по 25 січня обумовлено прогнозами щодо зростання кількості хворих COVID-19. У цей час очікується додаткове навантаження на медичну систему через грип.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Україні необхідно підійти до сезону грипу з мінімально можливими цифрами захворюваності COVID-19.

"Ми дивилися за нашими розрахункам, як буде зростати кількість хворих. Крім того, для нас було важливо провести плановий строгий карантин до кінця січня. Адже наприкінці січня - початку лютого у нас починається зростання кількості хворих на грип", - сказав голова МОЗ.

Нагадаємо, раніше уряд анонсував посилення карантину в країні з 8 по 24 січня. На цей період будуть заборонені культурно-масові заходи, призупинено навчальний процес, закрито ТРЦ.

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 11 грудня очевидці розповідають, через які жахи проходять полонені в ОРДЛО. Також гості студії, серед яких Міхеіл Саакашвілі, Олексій Данілов, Ігор Кузін, Михайло Радуцький та інші, дискутують на тему жорсткого карантину в Україні через пандемію коронавірусу, обговорюють російську вакцину і не тільки.

"Свобода слова Савіка Шустера" від 11 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів про те, наскільки готова інфраструктура України для проведення масової вакцинації.

Максим Степанов

Також біолог-генетик Олександр Коляда розповів про технології, які використовувалися при створенні вакцин проти коронавирусу.

Олександр Коляда

А завідуюча кафедрою епідеміології ЛНМУ Наталія Виноград прокоментувала страхи батьків, пов'язані з вакцинацією.

Наталія Виноград

Не обійшлося й без скандалів. Так, наприклад, пропонуємо подивитися суперечку між народним депутатом Олексієм Гончаренком та міністром Максимом Степановим про фінансування щодо проведення вакцинації в Україні.

Степанов і Гончаренко

Минулого тижня також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про податкові ініціативи, які спровокували протести ФОПів, та про те, чому влада змінила свою позицію щодо їх впровадження.

Дмитро Наталуха

риті ТРЦ, заклади громадського харчування.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що на початку січня в Україні прогнозують 20-25 тисяч випадків коронавіруса на добу.

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