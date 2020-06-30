В Минздраве объяснили ограничения на въезд украинцам в ЕС

По состоянию на сегодня показатель заболевания коронавирусом в Украине составляет 57 случаев на 100 тысяч населения. То есть будет ограничение на въезд украинцам в Европейский Союз.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

Как он отметил, в "зеленую зону" входят страны, в которых этот показатель составляет 16 и менее случаев на 100 тысяч населения. Впрочем, в нашей стране уровень заболеваемости значительно выше.

"Хочу напомнить, что еще две недели назад этот показатель был на уровне 37. То есть такой безумный рост, который произошел в течение последних двух недель", - заявил он.

Также министр рассказал, для кого в Украине въезд остается открытым. В частности, речь идет о дипломатах, граждан, которые едут на сезонную работу, на учебу, ищущих убежище в странах ЕС.

По словам Степанова, если ситуация с COVID-19 в Украине улучшится, то ЕС пересмотрит свое решение.

Напомним, ЕС с 1 июля откроет внешние границы для граждан менее 20 стран, но не для Украины.

Также сообщалось, что в Евросоюзе могут повторно закрыть границы в случае новой вспышки COVID-19.