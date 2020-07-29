ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Минздраве объяснили алгоритм возвращения украинцев из "красных зон"

Среда 29 июля 2020 08:40
В Минздраве объяснили алгоритм возвращения украинцев из "красных зон"
Фото: Максим Степанов (УНИАН)
Автор: Андрей Козловский

Накануне Минздрав расширил этот список

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал как действовать украинцам, которые возвращаются из стран, где сложная эпидемиологическая ситуация. Накануне Минздрав расширил список "красной зоны".

Об этом Максим Степанов рассказал в эфире "Сниданка с 1+1".

По его словам, люди, которые прилетают из красной зоны должны придерживаться четко прописанного алгоритма действий.

"На пограничной службе они должны установить приложение "Дий дома", для удобства наших граждан мы ввели дополнительную опцию - сделать ПЦР-Тест, перечень лабораторий есть на сайте Минздрава. Сразу эта информация передается в полицию, и человек снимается с контроля в приложении "Дий дома",- сказал Степанов.

Также он добавил, что в обновленный список "красной зоны" попала Болгария, Румыния и Албания.

Напомним, Украина изменила критерии, по которым страны делятся на "красные" и "зеленые" по уровню распространения коронавируса.

Кроме того, после последнего обновления, список "безопасных" пополнился 9 странами; в "зеленый" список попали Болгария, Мальдивы и ОАЭ.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство здравоохранения Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь