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У МОЗ пояснили алгоритм повернення українців з "червоних зон"

Середа 29 липня 2020 08:40
У МОЗ пояснили алгоритм повернення українців з "червоних зон"
Фото: Максим Степанов (УНІАН)
Автор: Андрій Козловський

Напередодні МОЗ розширило цей список

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов розповів як діяти українцям, які повертаються з країн, де складна епідеміологічна ситуація. Напередодні МОЗ розширило список "червоної зони".

Про це Максим Степанов розповів в ефірі "Сніданку з 1+1".

За його словами, люди, які прилітають з червоної зони повинні дотримуватись чітко прописаного алгоритму дій.

"На прикордонній службі вони мають встановити додаток "Дій вдома", для зручності наших громадян ми ввели додаткову опцію - зробити ПЛР-Тест, перелік лабораторій є на сайті МОЗ. Відразу ця інформація передається до поліції, і людина знімається з контролю в додатку "Дій вдома",- сказав Степанов.

Також він додав, що до оновленого списку "червоної зони" потрапила Болгарія, Румунія і Албанія.

Нагадаємо, Україна змінила критерії, за якими країни поділяють на "червоні" та "зелені" за рівнем поширення коронавірусу.

Крім того, після останнього оновлення, список "безпечних" поповнився 9 країнами; до "зеленого" списку потрапили Болгарія, Мальдіви та ОАЕ.

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